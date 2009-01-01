Сергей Коньков / ТАСС
Социальная сеть «Вконтакте» подала иск к компании Double Data и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ). Компания требует запретить ответчикам собирать данные открытых аккаунтов пользователей для оценки их кредитоспособности. По данным «Коммерсанта», Double Data разработала сервис, который анализирует информацию о более, чем 400 млн пользователей соцсети, а НБКИ – продает его финансовым организациям. Double Data возражает, что размещать данные о себе в публичном доступе – личное дело каждого, а вот монополизировать размещенное никто не может. Пока стороны спорят, Republic решил разобраться, как далеко зашел современный скоринг: что, где и как быстро о вас можно узнать?
Вы заполняете небольшую анкету со своими личными данными, и через несколько минут банк уже знает, можно ли дать вам кредит, и если можно – то на какую сумму. Когда-то скоринг, или оценка способности человека платить по долгам, был дорогостоящей и трудоемкой процедурой. В последние годы, благодаря прогрессу в области больших данных, машинного обучения и облачных вычислений, он стал доступен не только банкам, но даже небольшим финтех-стартапам. В борьбе за качество и скорость анализа в ход идет любая информация: от перемещений человека в пространстве до числа друзей в социальных сетях и автоматического распознавания лиц.