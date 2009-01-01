Если вам надоели бессмысленные многочасовые совещания, разговоры у кулера с коллегами и долгая дорога на работу в час пик, то вам стоит задуматься о том, чтобы начать работать удаленно. А чтобы было легче принять решение, предлагаем вспомнить основные преимущества удаленной работы, описанные в нашумевшей книге создателей Basecamp и Ruby on Rails – «Remote: Офис не обязателен». Вот девять главных тезисов книги.

1. На работе происходит все, кроме самой работы

Наедине с самим собой гораздо проще действительно работать, а не делать вид, что работаешь. Вне офиса никто не задает слишком много вопросов, не отвлекает и не просит помочь с мелкими задачами, не зовет на бессмысленные собрания и не заглядывает в экран, проходя мимо. Часто менеджеры, которые призваны мотивировать, наоборот, создают в коллективе нерабочую атмосферу, созывают бесконечные планерки, совещания, встречи и обсуждения, забывая о том, что, собирая 10 человек в переговорке на час, они на 10 часов тормозят все рабочие процессы.

2. Меняются не только технологии, но и сознание

Неслучайно эпиграфом книги стала фраза: «Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено». На наших глазах постепенно меняются не только технологии, которыми мы повседневно пользуемся, но и способ мышления. Доступ к интернету и наличие персональных компьютеров позволяют многим работать над проектами в любое время дня и ночи в любом месте планеты. Больше не возникает проблем ни с дистанционной оплатой труда, ни с коммуникациями на расстоянии благодаря обилию мессенджеров, вроде Telegram, и программ, вроде Dropbox, Asana или Slack. Но главное, что концепт дисциплинированной работы по расписанию с 9 до 6 в офисном здании постепенно замещается идеей работы вне четырех стен с индивидуальным, удобным лично вам графиком.

3. Ваша компания наверняка уже этим занимается

Вы можете даже не знать того, что компания, в которой вы сейчас работаете, на самом деле имеет большой пул удаленных сотрудников: это могут быть юристы, дизайнеры, менеджеры по продажам, программисты, журналисты, продюсеры, бухгалтеры, маркетологи, консультанты, специалисты сферы HR и представители десятка других профессий. Сотрудников «на удаленку» нанимают не только небольшие компании, но и гиганты вроде IBM, eBay, Intel и McKinsey & Co.

4. Работая дистанционно, вы тратите меньше времени, денег и нервов

Ранний подъем по будильнику и позднее возвращение домой совсем без сил мало кого способны сделать счастливее – достаточно обратиться к простой математике: в среднем в год вы тратите около 400 часов на дорогу в офис и обратно, и это 17 полных суток или 50 рабочих восьмичасовых дней! Работая удаленно, вы сможете сэкономить не только это время, но и деньги на проезд в общественном транспорте или на бензин, а вместо того чтобы в очередной раз пропускать тренировки в фитнес-клубе, концерты своего ребенка в детском саду и день рождения близкого друга, вы будете успевать и работать, и жить полной жизнью.

5. Больше не надо будет откладывать жизнь на потом

Вы сможете избавиться от синдрома «отложенной жизни» и стать настоящим хозяином своего времени. Новая роскошь, к которой сейчас все стремятся, – это не «лексус» и личная помощница, а возможность жить здесь и сейчас. Вы сможете перебраться в более приятное для жизни место (например, за город), и для этого вам больше не нужно ждать пенсии. С удаленной работой жизнь не надо откладывать на потом, а огромный список дел, который обычно накапливается к выходным, можно будет делать постепенно в течение недели, освобождая субботу и воскресенье для чего-то более значимого и интересного, чем уборка и поход по магазинам.

6. Комфортные условия

Может, лично вам удобнее всего работать в пижаме на кухне поздно ночью или лежа на диване рано утром, а может, вы трудоголик, который хочет работать даже в новогодние праздники? Офис не оставляет ни тем ни другим выбора – 8 часов в будни вам приходится сидеть в кресле, а отдыхать вы можете только в выходные, тогда как удаленная работа позволяет самостоятельно регулировать режим дня и даже недели и создавать подходящие условия для продуктивности (и никакого дресс-кода!). Так же, работая удаленно, вы сможете правильно питаться, а не постоянно одалживать у коллег мелочь для покупки очередной шоколадки из автомата.

Пример из жизни: удаленная работа в «Тинькофф Банке» «Тинькофф Банк» – одна из немногих российских организаций, которая предлагает работать из дома. Сейчас банк ищет операторов по продажам (кредитные продукты, ипотека, страхование и привлечение юридических лиц), предупреждению и взысканию задолженности, обслуживанию клиентов, работающих удаленно. Главная задача оператора – обзванивать людей, попавших в базу, и приводить новых клиентов в «Тинькофф», предлагая им продукты и услуги банка. Это работа по договору с выплатой вознаграждений на карту, которая при условиях 7–8-часовой занятости в день способна приносить от 20 тысяч рублей в месяц. Вы сможете стать сотрудником домашнего контактного центра, если вы живете в любом городе России. Ваш предыдущий опыт не важен, «Тинькофф Банк» всему научит и предоставит базу для обзвона. Для работы вам будет необходим только интернет, наушники с микрофоном и тишина. Подробности на сайте «Тинькофф Банка».

7. Талантливые коллеги

У компании, которая нанимает сотрудников на удаленную работу, появляется возможность привлекать к сотрудничеству лучших из лучших из других стран и городов. Такие компании мыслят не в масштабах одного города, а в масштабах планеты и гораздо активнее развиваются на международном рынке.

8. Новый уровень доверия

В удаленной работе важно доверие работодателя сотруднику – повышается уровень личной ответственности и исчезает необходимость контролировать всех работников компании. Если люди не сидят на рабочем месте, это не значит, что они не работают, а играют в компьютерные игры или целый день кликают по ссылкам в интернете. На самом деле если человек хочет бездельничать, то он будет делать это и в офисе, просто имитируя работу, а если он хочет работать, то будет по-настоящему работать, даже находясь на другом краю земли.

9. Важен результат

Вашему работодателю все равно, засиживаетесь ли вы на работе допоздна, – вашу работу будут оценивать по результату, а не по тому, где и как вы работали. Критерии «а он пришел на работу к 9?», «а она слишком много раз покидала рабочее место сегодня», «каждый раз, когда я проходил мимо, она сидела в фейсбуке», «улыбался ли он мне при встрече?» больше не будут мешать оценке производительности. Единственный вопрос, который будет волновать работодателя: что он действительно сделал сегодня?