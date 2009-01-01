Российский рынок труда переживает нелучшие времена – трудоспособное население ежегодно сокращается на миллион человек, в то время как пенсионеров становится все больше. Компенсировать этот разрыв помогает миграция. Но данные 2016 года показывают: легальная трудовая миграция в Россию не растет, а падает. Почему это происходит и какова ситуация в целом, объясняют ведущие сотрудники Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская и Никита Мкртчян.

Сколько всего в России мигрантов?

В Россию каждый год прибывает несколько сотен тысяч долговременных мигрантов – тех, кто переезжает в страну надолго и регистрируется здесь на срок от девяти месяцев и более. Они причисляются к постоянному населению России, которое в результате каждый год прирастает на 250–300 тысяч человек (число приехавших минус число уехавших).

Одновременно в России находится около 10 млн временных мигрантов: это трудовые мигранты, студенты, те, кто приезжает к родственникам, туристы – все, кто регистрируется в России на срок до девяти месяцев (при этом часть из них, возможно, остаются здесь значительно дольше). В эти 10 млн входят и сезонные мигранты, приезжающие на лето и осень.