Несколько лет назад в Японии произошла трогательная рождественская история. Один из детских домов получил подарок – дорогие школьные ранцы. Неизвестный оставил их на пороге вместе с запиской от имени Наото Датэ, героя комикса «Маска Тигра». Вскоре такое стало происходить и в других детских приютах. Детям присылали ранцы, еду и игрушки. Все это анонимно. Отправителями значились герои комиксов.

Теперь история получила продолжение. Человек, с которого все началось, раскрыл свое настоящее имя. Им оказался сотрудник одной из местных компаний – сорокатрехлетний Масатаке Кавамура. Он рассказал, что сам рос без отца и матери – с другими родственниками. Они не особенно заботились о мальчике и не купили ему ранец, когда он пошел в школу. На занятия ему пришлось ходить с хозяйственной сумкой.