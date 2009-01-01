В мировой экономике сегодня господствует неопределенность, вызванная политиками-популистами ведущих мировых экономик. Популизм ведет к увеличению барьеров в торговле, но мировая экономика не может развиваться вне глобализации.

Об основных трендах, на которые стоит обратить внимание компаниям, работающим на зарубежных рынках или только планирующим их освоение, рассказывает Ильгиз Баймуратов, партнер международной аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза.

Новая экономическая политика Трампа

Америку, скорее всего, ждут новая индустриализация и возврат производства в США. Именно на этих заявлениях Трамп выиграл выборы. Уверен, что эти обещания можно выполнить, вопрос – в цене. Это дополнительные издержки для экономики США, снижение конкурентоспособности их продукции, увеличение цен на внутреннем американском рынке.

Трамп, как и обещал, начинает оказывать поддержку американскому энергетическому сектору. Все эти факторы создают турбулентность, неопределенность на мировых рынках.

В случае продолжения протекционистской политики, доллар будет усиливаться. И нормальная реакция инвесторов – бежать в защитные активы. То есть опять же в доллар США.

Означает ли вышесказанное, что будущее российских компаний рисуется только в мрачном свете – вовсе нет. Для сырьевых компаний укрепление доллара будет означать получение дополнительной прибыли. Этот же фактор будет способствовать и более активному выходу российских компаний на зарубежные рынки, увеличивая конкурентоспособность их продукции.

Поиск рынков капитала сменится на поиск рынков сбыта

При выходе на зарубежные рынки российские компании сегодня заинтересованы не только в работе на рынке капитала, как это было раньше. Девальвация рубля повысила конкурентоспособность наших товаров. Теперь компании ищут рынки сбыта, география их присутствия расширяется. При этом многим нашим клиентам удается достичь в этой экспансии значительных успехов. Так, например, корпорация «Росатом» активно расширяет глобальное присутствие, открывая региональные представительства за рубежом. Корпорация не только строит АЭС по всему миру и обеспечивает их сервисное обслуживание, но и активно развивает неэнергетические ядерные технологии в сфере медицины, сельского хозяйства, исследовательских реакторов.

Вместе с нашими клиентами, расширяем наше присутствие за рубежом и мы. Российскому бизнесу становится все интереснее работать за границей именно с российскими консультантами. Речь идет не столько об «импортозамещении», сколько о практической целесообразности. Мы выходим в те юрисдикции, которые интересны нашим клиентам.

Так, например, сейчас мы реализуем большой комплексный проект по трансфертному ценообразованию для нашего клиента с привлечением наших офисов в России, Беларуси, Турции и на Кипре.

Последствия санкций

В декабре 2016 года вышло наше исследование о том, как изменились объемы и приоритеты внешней торговли России за два года санкций. С 25-ю основными внешнеторговыми партнерами товарооборот за два года сократился на 50,2% в долларовом выражении.Наиболее сильно пострадала наша торговля с Украиной, Латвией и Италией. С Украиной мы потеряли три четверти торгового оборота. При этом, если говорить об абсолютных цифрах, то больше всего пострадали объемы торговли с Нидерландами, Германией, Италией и Украиной – суммарно, мы потеряли в торговле с ними 99,6 млрд долларов.

Но для России есть и обратная сторона санкций – сократившиеся валютные расходы положительно сказались на торговом балансе страны. Улучшились показатели самообеспеченности пищевыми продуктами. Российские компании отвоёвывают внутренний рынок сбыта, улучшают позиции на рынках СНГ.

Сложности импортозамещения

Санкции привели к тому, что сейчас мы практически отрезаны от доступа к современным западным технологиям по добыче и переработке нефти. Существует запрет на поставку оборудования для разработки шельфовых месторождений, а ведь дальнейшие планы по увеличению объемов добычи в России тесно связаны с шельфом.

На решение этого вопроса направлены федеральные целевые программы по поддержке машиностроения. Но в определенных отраслях полное импортозамещение просто недостижимо в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Нужен здоровый баланс между импортозамещением и доступом к иностранному «ноу-хау».

Тем не менее, есть российские компании, выдерживающие многолетнюю конкуренцию с иностранными производителями в различных областях экономики. Не в последнюю очередь к их компетенциям можно отнести умение видеть возможности там, где другие видят только риски. Большинство наших клиентов не сократили капитальные затраты, а лишь отложили долгосрочные проекты.

Институциональные реформы

В декабре президент Путин сказал, что к 2020 году необходимо выйти на темпы экономического роста выше мировых. Исполнение этих планов зависит от скорости принятия ряда решений. В первую очередь, это институциональные реформы, которые необходимо провести России. В этом году в рейтинге Всемирного банка Doing business Россия поднялась с пятьдесят первого места на сороковое. Но есть еще ряд критериев (например, скорость подключения к электроэнергии), работа по которым должна вестись более активно. Это критически важно для развития бизнеса внутри страны.

Вместе с тем, как показывает опыт, при выходе на международные рынки, компании ориентируются, прежде всего, на свои коммерческие интересы, а не на легкость ведения там бизнеса. И в этой ситуации, вне зависимости от строгости или сложности законодательства, наша задача помочь компаниям и сделать такой выход максимально эффективным с финансовой точки зрения.

Рост инвестиций в Россию

Мы замечаем свежую тенденцию – увеличение прямых иностранных инвестиций в Россию. Да, объемы их относительно невысоки – с начала года уровень инвестиций составляет $6–8 млрд, что не дотягивает до уровня лучших лет, и значительно отстает от объема прямых иностранных инвестиций в страны БРИКС. Но ситуация изменилась – очевиден существенный рост по сравнению с прошлым годом. К нам возвращаются иностранные инвесторы, вкладывающие в потребительский сектор. Сохранение режима благоприятствования иностранным инвесторам, а также развитие рынка внутренних заимствований, может оказаться интересно многим российским компаниям.

Влияние Brexit на Россию

В начале февраля нижняя палата английского парламента приняла закон о выходе Великобритании из ЕС. Для нас Великобритания – не самый крупный торговый партнер. Доля товарооборота с этой страной – около 2% всего товарооборота России. Однако сама важность вопроса, а также ухудшение в целом экономической ситуации в Евросоюзе, могут повлиять на жесткость консолидированной позиции ЕС по сохранению санкций в отношении России. В теории. На практике стоит помнить, что основным идеологом введения санкций выступает все же не Великобритания, а Соединенные Штаты. Я лично не думаю, что сам по себе факт Brexit существенно ускорит для нас снятие санкций.

Время для выхода на международные рынки

Как я уже говорил, мировая экономика сейчас развивается только в парадигме глобализации. И сегодня неплохое время выхода на зарубежные рынки. При условии полного понимания всех возможных рисков.

Фото: Мария Ионова-Грибина для Republic. Интервью: Максим Артемьев