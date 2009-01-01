Медицина постепенно переходит на новые форматы работы с информацией: электронные очереди и запись через интернет, базы данных вместо ветхих медицинских карточек, телемедицина как альтернатива похода к врачу. Проблема в том, что при этом учреждения не слишком заботятся о защите персональных данных своих пациентов. И не только в России. Последнее исследование по медицинским учреждениям США показывает: доля медицинской информации в общем числе утечек персональных данных с 2010 по 2016 год выросла с 20% до 50%. Дело, конечно, не в том, что в американской медицине так много крадут, просто медицинская система США успешно выявляет утечки, а закон не позволяет виновным уйти от ответственности. Так, потеря ноутбука с незашифрованными медицинскими данными 8883 пациентов обошлась компании EMC и администрации больницы Hartford Hospital в $90 тысяч штрафа. В России же большинство утечек из медучреждений просто не фиксируются: пациенты редко жалуются и обращаются в полицию, медики не осознают серьезность своих действий, случайно или намеренно передавая информацию о больных третьим лицам, да и сами учреждения не обязаны раскрывать факты утечек. Между тем ситуация с безопасностью медицинских данных в России плачевная.