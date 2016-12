Если сформулировать задачу нашего сайта максимально просто, то сделать это можно так: «Мы хотим, чтобы нашим подписчикам было что почитать». Не просмотреть на бегу где-то между станциями метро, не пролистывать на экране, скучая на совещании, а именно почитать, получив при этом удовольствие, пользу и повод задуматься о чем-то действительно важном. Конкурировать на этом поле нам порой приходится с книгами. Но было бы полным безумием с нашей стороны вступать в такую борьбу со всей серьезностью. Мы не противопоставляем себя книгам и книжным издательствам – скорее наоборот, они кажутся нам союзниками, которые рассказывают куда более полно о тех же вещах, о которых мы пишем кратко или не пишем вовсе.

Мы решили поделиться книгами, которые нам понравились в 2016 году. Если у вас тоже есть книги, о которых стоит рассказать, напишите о них в комментариях.

Максим Кашулинский, издатель

Так получилось, что в этом году я прочитал несколько книг об эволюции, но началось все с «The Evolution of Everything: How New Ideas Emerged» Мэтта Ридли. Она переворачивает все с ног на голову: то, как мы понимаем культуру, мораль, образование, исторический процесс в целом. Нас учат с детства, что роль личности в истории чрезвычайно важна и что важен заложенный историческими личностями план. Ридли же пишет о том, что развитие цивилизаций, технологий и мысли – такой же стихийный процесс, как эволюция жизни, просто люди всегда используют костыли в виде гениев-изобретателей, легендарных генералов или самого бога, чтобы проще было объяснить то или иное сложное явление. На самом деле все великие вещи создаются в конкуренции, эволюционно. А большинство правил и идей, навязанных сверху «великими кормчими», оказываются провальными или даже несут человечеству вред. Русский перевод: Мэтт Ридли. Эволюция всего. М.: Эксмо, 2016

Лучшие книги о современной российской истории написаны иностранцами – наверное, потому, что нам самим никак не удается взглянуть на события последних 25 лет непредвзято. «Последняя империя» гарвардского профессора Сергея Плохия – это подробнейшее свидетельство того, как распадался Советский Союз, хроника последних четырех месяцев 1991 года, за которые все и решилось. Главный вывод книги: к краху советской империи привела не политика США, не напряженные отношения Москвы с союзными республиками, а в первую очередь отношения России и Украины, неспособность руководства двух крупнейших республик договориться друг с другом. Сергей Плохий. Последняя империя. М.: Corpus, 2016