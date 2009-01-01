Россиян, рассчитывающих получить политическое убежище за границей, снова становится все больше. Согласно свежим данным Министерства внутренней безопасности США, в уходящем 2016 году от граждан РФ поступило 1912 заявок – рекордное число за последние 22 года: предыдущий пик пришелся на 1994 год, когда жителями страны было подано 2127 обращений. Большинство беженцев из России при этом стремятся в Европу: для некоторых стран ЕС россияне время от времени становятся самой многочисленной группой иностранцев, рассчитывающих получить убежище. Многие ли достигают цели?

Афганистан, а в последние годы и Сирия вносят весьма существенный вклад в мировую статистику беженцев. Однако временами России удается составить конкуренцию даже этим искалеченным войной странам.