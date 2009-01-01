Летом 2017 года исполнится 30 лет первому поставленному в России диагнозу СПИД. В 1980-е это заболевание еще казалось экзотическим, казалось, что вирус распространен не у нас, а в Африке и на Западе. Его жертвами представлялись не «обычные граждане», а наркоманы, проститутки, гомосексуалы, и болезнь воспринималась как своего рода кара за девиантное поведение. Но очень скоро, уже в 1988 году, случилась взволновавшая всю страну история в Элисте, где в больнице произошло массовое заражение ВИЧ детей и взрослых через переливание крови. Это вызвало настоящий страх. Трагедия привела к тому, что в нашей медицине начался активный процесс перехода на одноразовые шприцы и другие инструменты. Последний всплеск общественного интереса к ВИЧ был в ноябре 2016 года, когда медики из Екатеринбурга заявили, что в третьем по населению городе России вирусом заражены 1,8% жителей, и назвали это положение эпидемией.