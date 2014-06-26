Окружной суд Амстердама решил передать Украине «скифское золото» – коллекции крымских музеев, которые были отправлены на выставку в Голландию в начале 2014 года – незадолго до того, как полуостров перешел под контроль РФ. Когда выставка закончилась, встал вопрос, возвращать их в музеи Крыма (то есть передать России) или Украине.

Цена вопроса не только в культурной значимости экспонатов: для Украины они имеют символическое значение как один из эпизодов борьбы за Крым. «Я уверен, что придет время, и Крым вернется домой, в Украину, – заявил глава администрации Борис Ложкин, выступая в Киеве на символической фотовыставке, посвященной спорным экспонатам. – Эта выставка тоже маленький шаг в этом непростом пути».

Для России история о скифском золоте – еще одно напоминание о сомнительном статусе государственной принадлежности Крыма, присоединение которого к России признано лишь шестью странами во всем мире. Полуостров уже попал под санкции, включая визовые ограничения для местных жителей. Спор о «скифском золоте» – свидетельство того, что эта тема не исчерпана.

О чем спор?

Это коллекции из нескольких музеев – четырех крымских, а также Национального музея истории в Киеве. Летом 2013 года их отправили на выставку в Европу – сначала в Германию, затем (в феврале 2014 года, в разгар Майдана) в Голландию. Там они были выставлены в археологическом музее Амстердамского университета. Страховая стоимость экспонатов – около 1,5 млн евро. Но украинские эксперты считают эту сумму заниженной.

Летом 2014 года правительство Голландии вроде бы подтвердило, что экспонаты – собственность Украины (об этом объявил украинский МИД). Но позднее оказалось, что вопрос не решен. Разбираться в итоге пришлось суду Амстердама, куда обратились представители как российской, так и украинской стороны.

Сейчас в Голландии остается более пятисот экспонатов, вывезенных из музеев Крыма (часть, присланную киевским музеем, голландцы вернули Украине). Это предметы из национального заповедника «Херсонес Таврический», Керченского и Бахчисарайского историко-культурных заповедников и Центрального музея Тавриды.

Хотя экспонаты, остающиеся в Нидерландах, принято называть «золотом скифов», в действительности, по словам директора музея Тавриды Андрея Мальгина, золота там почти нет. «Это артефакты, найденные при раскопках скифских курганов или имеющие отношение к скифам, – пояснял он местному изданию. – Есть позднеантичные изделия из золота местного производства, отражающие культуру поздней античности и раннего Средневековья».

В коллекциях есть ценные экспонаты из камня, дерева и бронзы. Это, например, Змееногая богиня (скульптура V века до нашей эры, сделанная из известняка) и лакированные китайские шкатулки I века до нашей эры, найденные в скифских захоронениях на территории Крыма. «Как правило, за полторы-две тысячи лет деревянные вещи практически полностью истлевают, – отмечала бывшая руководитель Музея исторических ценностей Украины Людмила Строкова. – Эти шкатулки сохранились благодаря тому, что китайские мастера покрыли их лаком».

Чье золото?

С точки зрения украинских властей, Крым – оккупированная территория. Теоретически, как считает украинский юрист Екатерина Бусол, на ситуацию распространяются международные соглашения о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. По украинским законам культурные ценности, оставшиеся на территории полуострова, остаются собственностью Украины.

Официально Нидерланды не признали Крым российским. Но неизвестно, будет ли для суда этот фактор решающим.

Тактика российской стороны – свести спор на музейный уровень и избежать неудобной темы присоединения Крыма. Один из главных аргументов – поскольку «скифское золото» в Голландию отправляли крымские музеи, им и следует его вернуть. Среди других доводов – то, что экспонаты были найдены на территории Крыма и хранились в местных музеях с XIX века, когда полуостров находился в составе Российской империи.

В Москве ссылаются и на то, что соглашения с голландской стороной о проведении выставки подписывали крымские музеи. По версии Министерства культуры РФ, это «сугубо юридический вопрос межмузейного сотрудничества».

Украинское правительство возражает, что экспонаты – «национальное достояние Украины». Более того, как рассказала сотрудница голландского музея Амбер ван Схахен, соглашения о проведении выставки, как обычно происходит в таких случаях, подписывались не только с музеями, но и с Министерством культуры Украины.

Формально для Украины «скифское золото» – часть государственного музейного фонда, которая лишь находилась в ведении крымских музеев (уже после того, как коллекции попали в Голландию, их формально передали Национальному музею истории Украины). Официальный владелец фонда – украинское государство.

Что будет дальше?

Решение суда, по словам директора Керченского историко-культурного заповедника Татьяны Умрихиной, будет окончательным. Впрочем, власти Крыма уже заявили, что продолжат борьбу за «скифское золото», если решение окажется не в пользу России.

Когда коллекции вывезут из Голландии, неизвестно. По словам директора музея Тавриды Андрея Мальгина, исполнение решения суда в любом случае будет отложено.