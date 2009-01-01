Остров Манус в Тихом океане мог бы быть райским уголком с беззаботной жизнью, если бы так сильно не походил на ад. Точнее, чистилище. Этот кусок суши площадью 2000 квадратных километров, окаймленный пляжами, стал местом, откуда не могут выбраться несколько сотен человек. Они – беженцы, в поисках лучшей жизни пытавшиеся добраться до Австралии и теперь запертые здесь, более чем в тысяче километров от ее берегов в ужасных условиях и без перспектив. Благодаря подписанным Канберрой соглашениям райские острова стали грязной тюрьмой, о которой власть не любит говорить. Из всех стран, столкнувшихся с современным кризисом беженцев, Австралия, возможно, справляется с ним хуже всего и при этом не слишком пытается что-то исправить.