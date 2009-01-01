Вчера Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и сразу же обнародовал свою предвыборную программу. В ней будущий кандидат очертил круг наиболее острых для России проблем – от неравенства до коррупции, заверив избирателя, что под его руководством в стране произойдут долгожданные перемены.

Пожалуй, трудно найти менее похожих людей, чем Навальный и Путин. Но различия стираются, когда дело доходит до предвыборных обещаний. Многое из заявленного в программе Алексея Навального звучало раньше – из уст Владимира Путина. Кому-то цитаты Путина и выдержки из программы Навального (официальной и неформальной ее части) могут даже напомнить диалог единомышленников.