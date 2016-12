«Ни кошелька, ни жизни» Саймона Сингха и Эдзарда Эрнста – рассказ о нетрадиционной медицине, который издательство Corpus рекомендует как непредвзятый и правдивый. В декабре книга вышла по-русски в переводе Анастасии Бородоцкой. Авторы разоблачают акупунктуру, гомеопатию, хиропрактику и траволечение при помощи научного арсенала. Republic публикует фрагмент из книги о том, как пресса, даже серьезная, тиражирует мифы – об акулах и раке, рентгеновском зрении и химикатах-убийцах.

Лекарство от птичьего гриппа

Что касается телевидения, то на дневные программы, похоже, всегда с радостью приглашают разных специалистов по нетрадиционной медицине. Например, британское утреннее шоу The Wright Stuff, достаточно популярное и авторитетное, вполне может вводить зрителей в заблуждение регулярными сюжетами о практикующих альтернативные методы лечения.

Частая гостья этой программы Джейни Годдард, президент Ассоциации специалистов по комплементарной медицине, обычно рекламирует гомеопатию. В третьей главе нашей книги объяснялось, что гомеопатия – не более чем плацебо, однако у наивных зрителей этого шоу, как правило, создается впечатление, что это высокоэффективный метод лечения.

Любопытно, что утверждается на веб-сайте Ассоциации специалистов по комплементарной медицине: «За последние несколько недель тысячи телезрителей обратились к нам и в студию шоу The Wright Stuff по поводу некоторых средств, упомянутых Джейни Годдард в эфире». Налицо конфликт интересов, ведь Годдард признает, что участвовала в создании бренда биологически активных добавок, которые рекламировались в телепередаче и продаются на этом веб-сайте. Оказывается, подобные конфликты интересов – совсем не исключение, а правило. Продюсеры программы, вероятно, считают, что просто заполняют пятнадцать минут эфира безобидной болтовней на околомедицинские темы, в действительности способствуя продвижению непроверенных препаратов. Более того, The Wright Stuff косвенно распространяет и довольно своеобразные представления о лечении, поскольку Годдард еще и автор книги «Птичий грипп с точки зрения комплементарной медицины: руководство по выживанию» (The survivor’s guide to bird flu: the complementary medical approach), в которой якобы предоставляются «сведения о специфическом средстве от определенных симптомов H5N1». Между тем нетрадиционных средств от птичьего гриппа просто не существует, и утверждать обратное крайне безответственно.