Вечером 13 декабря спикер седьмой Думы Вячеслав Володин провел встречу с членами фракции «ЕР». И довольно жестко объяснил, что поблажек ждать не стоит, новые правила устава караульной службы в парламенте никто менять не собирается и еще «как минимум год» депутатам предстоит работать в нынешнем жестком режиме. Об этом рассказал журналистам один из участников встречи, Евгений Ревенко, тележурналист, который даже вел в свое время «Вести недели» и дослужился до заместителя генерального директора ВГТРК, а в сентябре 2016 года произведен в депутаты. Или разжалован, это как посмотреть.