Миллиардер Михаил Гуцериев под конец года устроил скупку розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники. В среду подконтрольная ему группа «Сафмар» объявила о покупке контрольного пакета крупнейшей в России сети «М.Видео» у ее основателей Александра Тынкована и Павла Бреева. За несколько дней до этого структуры «Сафмара» купили сеть «Эльдорадо». А еще в 2015 году Гуцериеву досталась «Техносила». Прошлый кризис привел к банкротству нескольких крупных игроков на этом рынке, нынешний – к смене владельцев крупнейших сетей. Теперь Гуцериев может занять почти треть рынка торговли электроникой в России. Но есть нюансы.