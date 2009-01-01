Медведев сначала вспомнил, что на той кнопке была ошибка, было написано “перегрузка”. Говорит, вот в остальном они так же виноваты. Мы будем вести консультации и по ядерному сдерживанию, и стратегическому паритету, и войне в Сирии, и так далее. В остальном же мы необязательные партнеры, можем жить друг без друга, у нас с США никогда не было высокого товарооборота. Посмотрим, что будет при Трампе.