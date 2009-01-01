11:10
Сегодня пройдет традиционный, уже девятый по счету разговор Медведева с главными телеканалами страны. Первый канал представит Валерий Фадеев, «Россию» – Сергей Брилев, от НТВ заявлена Ирада Зейналова. От РБК и «Дождя» вопросы будут задавать Эльмар Муртазаев и Михаил Фишман.
11:39
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова говорила, что обсуждаться будут экономические итоги года, планы правительства на будущий год и итоги выборов в Госдуму. Впрочем, это интервью сразу пяти телеканалам, так что мы услышим самые разные вопросы.
11:54
До начала интервью осталось семь минут. Ведущий «России-24» анонсировал ответы Медведева на «самые острые» вопросы, включая арест Улюкаева.
12:01
Ну все, началось! Первый вопрос – «общефилософский». Каким вам запомнился этот год?
12:02
«Год был и светлым, и печальным. Мы развиваемся, несмотря на внешние ограничители и внутренние проблемы. Платим зарплаты и пенсии, наверное, это главный социально-экономический результат».
12:03
Вопрос от Первого канала: Путин поручил вывести экономику России на темпы роста выше мировых. Как будете добиваться?
12:06
«Добиться нелегко, но возможно. Мы решили изменить структуру экономики. Первое: сельское хозяйство, раньше оно не росло, в 90-х было черной дырой». Это неправильно, Россия исторически была поставщиком продуктов”.
12:06
Ну и сразу перешел к цифрам в сельском хозяйстве, рекорды-рекорды-рекорды
12:09
Промышленность: вкладываемся в импортозамещение. Развиваем фармацевтику, машиностроение, вагоны и локомотивы уже не закупаем за границей, все производим у нас. Так и решим задачу Путина.
12:10
Вопрос от РБК: почему правительство не выбрало бюджет развития экономики?
12:10
Медведев: ну а как мы будем в бюджет закладывать меры по развитию, если условий для этого нет. Исходили из реальных возможностей экономики.
12:11
“Можно накачать экономику деньгами, увеличить дефицит бюджета, госдолг. Но ведь вырастет инфляция: а сейчас она гипернизкая. Обесценились бы зарплаты, пенсии, вернулись бы к 90-м годам”
12:12
НТВ: государство меняет социальную политику? Ведь снижаются траты на здравоохранение.
12:13
Медведев говорит, что ничего такого, конечно, и снова пошли цифры-цифры-цифры.
12:14
“Еще восемь лет назад не было ни одного перинатального центра, женщинам вообще никакой помощи не оказывалось. А теперь почти в каждом регионе”.
12:15
“Раньше было делали всего 60 тысяч высокотехнологичных операций, россиянам приходилось ездить за границу. Теперь все можно сделать в стране, причем не только в Москве и Питере”.
12:15
Медведев:“Рост цен, конечно, неизбежен в условиях инфляции”.
12:16
И опять говорит, что инфляция в 5,5% по итогам года будет рекордно низкой.
12:17
“Дождь”: в бюджете мы видим огромный рост военных расходов бюджета, а если учитывать еще и траты на силовиков, то такого мы не найдем нигде в мире. Это и есть наша политика?
12:18
Ответ: вы опять неправильно считаете, в консолидированном бюджете расходы на социалку и на оборонку примерно равные.
12:19
А деньги тратим не только ради Минобороны и военных, это для развития всей страны. Россияне видят, что у нас надежно защищены рубежи, а на это нужны деньги ведь. Еще есть гособоронзаказ, где работают миллионы наших людей.
12:21
У нас сейчас поставляется на экспорт вооружений на $17 млрд. Мы остаемся крупнейшим поставщиком оружия в мире, впереди только США. Рынок есть рынок, мы должны на нем присутствовать, тем более, нам есть, что предъявить.
12:21
НТВ: на все нужны деньги, самое простое пополнение бюджета – налоги. Какова сейчас ваша позиция, после 2018 года налоги вырастут? Год назад ведь вы говорили, что за плоскую шкалу налогообложения.
12:23
Медведев: а я и не врал, мы ведь говорили, что у нас мораторий действует, сейчас он продолжает действовать. Мы и так много обсуждали, в том числе повышение НДС, часто собирались. Сейчас правительство обсуждает “контуры” налоговой политики с 2019 года.
12:24
По поводу НДФЛ: плоская шкала у нас давно, помогла “обелить” доходы. Раньше много выплачивалось в конвертах, а теперь каждый год налоговая база по НДФЛ растет. “Люди считают: такой налог надо платить”.
12:25
В настоящий момент отмена плоской шкалы НДФЛ не рассматривается, но все возможно, ничего исключить нельзя. Мы должны дать четкий сигнал бизнесу и гражданам.
12:26
Вы говорите, что плоская шкала останется, но плоская – это 13% или, например, 15%? Ответ: ну дайте правительству поработать, все расскажем в свое время.
12:27
“Россия-1”: приватизация “Роснефти” – это прецедент? До этого ведь мы постоянно видели, что была не приватизация, а перекладывание из кармана в карман, все отходило госкомпаниям.
12:27
Медведев: неважно, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила. Если вспомнить 90-е годы, то там сделки по приватизации вообще чуть ли не все были несправедливыми (хоть и нельзя назвать их незаконными).
12:30
А по нынешним сделкам, включая “Башнефть”: это многоходовка, все делается для того, чтоб потом продать выгоднее.
12:32
По “Роснефти”: многие проявляли интерес: с Ближнего Востока, японцы, корейцы. Но хороша ложка к обеду, Катар и Гленкор готовы были заплатить сразу.
12:33
По “Алросе”: она продавалась НПФ, это в чистом виде приватизация. Это нормальная международная практика.
12:35
РБК: правительство снизило директиву по доходам от приватизации “Роснефти”, доплачивает “Роснефтегаз”. А вы говорите, что сверх планов получили.
12:37
Медведев: мы не может продиктовать цену на конкретный день. Рынок изменился. Был применен дисконт в 5% по предложению оценщика. Это ведь крупнейшая нефтегазовая сделка, колоссальные деньги. К тому же доберем в бюджет от дивидендов.
12:39
РБК: зачем нужна прослойка в виде “Роснефтегаза”? К тому же у вас постоянно споры с ними по дивидендам.
12:40
Медведев: Никогда не спорил с “Роснефтегазом”, всегда выполняют указания. А нужна компания для того, чтобы помочь “Роснефти” с месторождениями, где у них проблемы.
12:41
Первый канал: в ЖКХ огромные долги, 1 трлн рублей. Нужен частный капитал, ведь муниципальные предприятия воруют.
12:44
Медведев: ситуация в ЖКХ сложная, хоть и начинает меняться. Надо убрать МУПы и ГУПы, вытащить из цепочки, а руководителей наказать, если воруют. Ситуацию с управляющими компаниями зачистили, ввели лицензирование. Бизнес не идет в ЖКХ, сфера недофинансирована. Нужно в нее каждый год вкладывать по 500 млрд рублей, мы часть вкладываем, но нужны концессии.
12:45
Медведев: мы договорились, что в следующем году рост тарифов не будет больше инфляции (4%).
12:46
Первый канал: люди платят за капитальный ремонт, но не ремонтируются коммуникации, трубы не меняются.
12:47
Медведев, если что, выглядит так, на руке – Apple Watch.
12:48
НТВ: вместо индексации пенсий получили 5 тысяч рублей, чего дальше ждать? Деньги на будущее есть?
12:50
Медведев: деньги есть, но было сложно, текущая экономическая ситуация не позволила проиндексировать, пришлось раздать по 5 тысяч рублей. С учетом первой индексации и выплатой произойдет рост реального размера пенсии. Эта выплата для многих больше, чем они получили бы от индексации. Задачу выполнили. Нашли 220 млрд рублей.
12:53
“Россия-1”: перейдем к Улюкаеву. Его уволили до решения суда из-за того, что улики серьезные?
12:54
Медведев: до решения суда никого нельзя назвать виновным (увольнение не объяснил, перешел к коррупции в целом).
12:55
Ну а про коррупцию пошли цифры-цифры-цифры.
12:57
Все же вернулся к делу Улюкаева. Исключительно печальное событие, находится за гранью понимания (повторяет то, что говорил сразу). Путин уволил Улюкаева из-за утраты доверия, это не обвинение. Был вакуум, которого больше нет после назначения Орешкина. Улики комментировать отказался, не его сфера.
12:59
“Дождь”: мы видим шоу с задержаниями чиновников на фоне пачек с долларами. А что с экс-главой ФТС Бельяниновым? Мы не знаем, есть ли дело. И складывается ощущение, что все дела о коррупции – это способ свести счеты с неугодными чиновниками.
13:02
Медведев: Бельянинов год просился на выход, оставался, потому что искали замену. Совпало с обыском просто.
13:03
“Дождь” уточняет про шоу: это похоже на часть избирательной кампании.
13:04
Медведев ответил, что, разумеется, все не так.
13:05
НТВ: вышла вторая часть доклада Макларена о допинге. ВАДА начнет называть имена тех, кто виноват. Что вам докладывают подчиненные о ситуации, мы сможем доказать чистоту и вернуться в большой спорт?
13:07
Медведев вспоминает историю с мельдонием, говорит, что препарат разработан в СССР, его запретили, а вот западные аналоги разрешены. Нужно четкое определение допинга.
13:09
Антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую кампанию. Нам всем говорили, что Россию легко обвинять на общем фоне. Все употребляют допинг, а наказывают только нас. Запрет российским паралимпийцам участвовать в Играх – “аморальный, за гранью добра и зла”, хотели исключить конкурентов.
13:11
Лишили чемпионата мира по бобслею: что за аргументация, детский лепет просто, какая-то неподходящая атмосфера.
13:12
“Дождь”: Мутко повысили на фоне допингового скандала. Это такой ответ всему миру?
13:14
Медведев: У нас нет доказательств причастности Мутко к допингу. Тех, кого уличили – уволили, бывшего заместителя Мутко, например.
13:15
Первый канал: сельское хозяйство развивается из-за контрсанкций. А остальным сферам ведь не помогают санкции.
13:17
Медведев дал классический ответ: конечно, вредят, но ведь не мы это начинали.
13:18
Первый канал: 54 млрд в год выделяются на поддержку российского автопрома, это ведь сбивает конкуренцию. Будете продолжать?
13:19
Ответ: нам Детройт не нужен, конечно будем продолжать. Будет более адресная помощь.
13:20
“Россия”: вы с Обамой пытались провести “перезагрузку”, но не вышло. Что делалось не так?
13:23
Медведев сначала вспомнил, что на той кнопке была ошибка, было написано “перегрузка”. Говорит, вот в остальном они так же виноваты. Мы будем вести консультации и по ядерному сдерживанию, и стратегическому паритету, и войне в Сирии, и так далее. В остальном же мы необязательные партнеры, можем жить друг без друга, у нас с США никогда не было высокого товарооборота. Посмотрим, что будет при Трампе.
13:24
Я согласен с Трампом, он говорит правильные слова для любого национального лидера, мы ведь то же самое говорим. Проблема только в том, что каждый президент приходит не в чистое поле: есть Конгресс, есть Госдеп, много препятствий.
13:25
НТВ: у будущего госсекретаря США есть российский орден Дружбы, Илон Маск тоже будет советником Трампа. Что о них думаете?
13:27
Медведев: Трамп назначает людей из бизнеса, а у них нет антироссийских настроений, нет стереотипов, которые дали советологам в Стэнфорде или еще где. Тиллерсон нам прекрасно известен, у российских компаний с ним хорошие отношения.
13:28
“Россия” задала вопрос о выборах. Есть мнение об их итогах: “претерпеть победу”. Вы довольны итогами выборов?
13:31
РБК: явка была рекордно низкой, к тому же в больших городах. Вы не считаете это своего рода протестом?
13:33
Медведев: явка в Европе никогда не бывает сверхвысокой, а у нас она абсолютно нормальная, средняя. У нас нет тотального досрочного голосования, выбирают президента большинством голосов, не как в одной там стране (отказался прямо называть США).
13:35
“Дождь” о Минкультуры: мы видим, как Мединский насаждает единственно верные трактовки, считает нужным говорить об идеологии. Вот он начал критиковать “Ельцин-центр”, это вообще входит в обязанности министра культуры?
13:37
Медведев: когда речь идет об оценке какой-либо выставки, искусства в целом, кто должен давать эту оценку? Когда комментарий дается чиновником – это воспринимается как окрик, как цензура. Министры должны быть максимально сдержанны в выражении своей позиции.
13:39
Медведев в ответ на вопрос НТВ об интернете и соцсетях: это возможность посмотреть мир, показать себя, выразить свое мнение. Это не добро и не зло, факт нашего времени. Соцсетями надо пользоваться с учетом тех запретов, которые существуют, причем существуют в любой стране.
13:40
Последний вопрос: если говорить языком фотографических вспышек, чем запомнится год?
13:41
13:42
Медведев, расписывая образ 2016 года, вспомнил концерт Гергиева и Ролдугина в Пальмире, подъем интереса россиян к искусству, выборы в Думу, Олимпиаду.
13:44
На этом интервью и закончилось.