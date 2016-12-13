В Афганистане разгорается международный скандал. В конце ноября пропал известный политик – бывший губернатор провинции Джаузджан Ахмад Ишчи. На днях он объявился и рассказал, что его похитили, подвергли пыткам (в том числе изнасилованию автоматом Калашникова) в личной тюрьме вице-президента страны Рашида Дустума – одного из главных полевых командиров афганской войны и единственного из них дожившего до сегодняшнего дня и занимающего пост вице-президента страны. Более того, в момент похищения Дустум исполнял обязанности президента Афганистана.