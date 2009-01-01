Это могло случиться в любой западной стране. Популярный публицист в пылу полемики допустил нацистскую выходку, коснувшись в личном выпаде против влиятельного медиаменеджера его этнической принадлежности. Реакция медиаменеджера была быстрой и жесткой – публичное обращение к работодателям публициста и к СМИ, его процитировавшему, и дальше окно возможностей – либо быстрые извинения, и все обойдется, либо увольнение и извинения уже после него (тогда есть шанс, что удастся найти новую работу и клеймо нациста не останется на публицисте на всю жизнь), либо уголовное преследование, долгий суд и испорченная навсегда репутация. Принятые в XXI веке нормы приличия бывают суровы, но это нормы приличия, их надо соблюдать, на них в мире все и держится, потому что не пресеченная вовремя нацистская выходка может повториться потом в большем масштабе, потом еще раз в еще большем, а там и до погромов недалеко, так что лучше душить человеконенавистничество в самом зародыше. Так выглядело бы описание полемики между сферическим Александром Бауновым и сферической Маргаритой Симоньян в вакууме. А если говорить не о сферических и не о вакууме, то потребуется несколько важных оговорок.

Все началось с того, что сирийская армия оставила Пальмиру и главред сайта Московского центра Карнеги Баунов написал в соцсети по этому поводу большой (и, что, наверное, важно, выдержанный вполне в духе официальной российской риторики) пост о том, как смешны и нелепы люди, всерьез считающие главной опасностью для западного мира российские пропагандистские СМИ, а не «Исламское государство» (запрещенное в РФ). Дословно фраза звучала так: «И все равно вот прямо сейчас некоторое количество людей продолжает утверждать, что главная опасность для всего человечества – это армянская девушка Маргарита Симонян и сайт sputnik. На них надо сосредоточиться, с ними бороться, им противостоять. Пока не отключат RT (чья аудитория в Великобритании чуть уступает главному местному каналу на валлийском языке), мир не будет в безопасности». Именно в ответ на этот абзац главный редактор RT Маргарита Симоньян написала два открытых письма – руководству Центра Карнеги и процитировавшей Баунова радиостанции «Свобода». «Упоминание национальности сотрудников телеканала без каких-либо оснований есть проявление бытового национализма и нацизма, которые, как и любая форма этнической нетерпимости, недопустимы в цивилизованном обществе», – пишет Симоньян и предлагает Центру Карнеги и «Свободе» осудить Баунова за «нацистское высказывание».

Прежде всего стоит обратить внимание, что конфликт здесь на самом деле не между Бауновым и Симоньян, а между усредненным западным представлением о политкорректности и российской нормой публичного разговора – они действительно отличаются между собой, более того, именно RT появился десять лет назад и расцвел, заявляя о себе как об альтернативе лицемерному и косному западному мейнстриму.