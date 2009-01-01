Две предварительные оговорки: во-первых, я не имел никакого отношения к созданию программы Алексея Навального, не давал ему советов или рекомендаций на эту тему, что совсем не означает, что я этого не сделаю, если Алексей об этом попросит. Во-вторых, все написанное в этой статье не имеет никакого отношения лично к Алексею Навальному, не является отражением моего отношения к нему как к потенциальному кандидату; это своего рода сухой анализ той экономической программы (или ее основы), под которой стоит его подпись (и в которой о нем почему-то говорится в третьем лице, как будто это вовсе не его программа). По сути, это ответ на вопрос: готов ли я поддержать кандидата, который выдвигает эту программу?

Очевидных достоинств у программы два: краткость – при желании ее можно прочитать, пока поезд едет от одной станции метро до другой, и то, что она написана простым языком, который понятен и доступен большинству российских избирателей. Дальше начинаются сомнения и вопросы.

В качестве ключевых положений программы выбраны следующие: борьба с неравенством, борьба с коррупцией, больницы и дороги, децентрализация, экономическое развитие вместо изоляции, верховенство права. И у меня немедленно возникает вопрос: на первое место поставлена борьба с неравенством, но что это – причина всех наших проблем или все-таки следствие? Можно ли бороться с неравенством в стране, где бюджет пилится всеми, кто имеет к нему доступ, где защитить свои права в суде представляется маловероятным, где все решения принимаются в пределах Садового кольца, к которому нужно приписать пару резиденций на Рублевке и еще пару в Сочи? Не ответив на все эти вопросы, автор программы предлагает набор решительных популистских решений, которые немедленно вызывают большое количество вопросов.