Осенью 2015 года группа астрономов во главе с американкой Табетой Бояджян, анализируя данные с космической обсерватории «Кеплер», обнаружила у звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя пульсации светимости, которые ранее нигде не наблюдались. Это поставило исследователей в тупик – получалось, что свечение звезды регулярно перекрывает либо очень крупное тело, либо рой из более 600 тысяч астероидов и комет, движущихся синхронно. Для объяснения феномена было предложено множество версий, в том числе деятельность пришельцев. В ноябре этого года Эдуард Хейндль из Фуртвангенского университета в Германии выдвинул теорию о существовании искусственной структуры вокруг звезды, которая может использоваться для добычи энергии. Вне зависимости от того, насколько экстравагантной может показаться эта версия и есть ли у KIC 8462852 инопланетяне, идея использования энергии звезд в космическом пространстве более чем актуальна. Уже сейчас это тема не только фантастических романов, но и разработок ученых и инженеров.