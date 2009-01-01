В июне 2014 года председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин выступил перед президентом Владимиром Путиным с эмоциональной речью о влиянии государства и излишнего регулирования на интернет-отрасль. Путин тогда предложил Гришину «вылезать из-под коряги и общаться». Похоже, Гришин последовал совету. Спустя два года он выступил с инициативой принять первый в мире закон о робототехнике.

С помощью юристов председатель совета директоров Mail.Ru Group, уже несколько лет вкладывающий деньги в робототехнические стартапы через свой фонд Grishin Robotics, написал проект закона и направил его в несколько юридических институтов. Законопроект, в частности, должен описывать, какие роботы могут быть опасны для человека и кто должен нести ответственность за их действия, он также предлагает создать реестр роботов (Рунет немедленно отреагировал шутками о Росроботнадзоре).

В интервью Republic Гришин объясняет, как решил заняться законотворчеством, почему роботов не совсем правильно сравнивать с животными и кто должен быть в ответе за особо опасные экземпляры.

Робот как юрлицо

– Зачем вам нужен этот законопроект? Ведь главная задача инвестора – зарабатывать на инвестициях, а не заниматься законотворчеством.

– Часто общаясь с инвесторами и их командами, которые занимаются робототехникой, я понимаю, что один из главных рисков, который они видят для себя, – это непонятный объем регулирования. И мне кажется, что сейчас страны не спеша вносят небольшие поправки в законодательство, с тем чтобы начинать регулировать роботов. У нас есть шанс попробовать системный подход и стать наиболее привлекательной страной в этом плане.

Есть большое непонимание принципов регулирования как в России, так и в мире. Что такое робот? Какие подходы к нему будут применяться? Как распределяется ответственность? На эти вопросы все равно нужно находить ответы. Мне показалось правильным, чтобы инициатива шла от бизнеса. И мы предложили концепцию, на основе которой потом можно было бы разработать закон.

– Но большинство роботов производятся за рубежом. Почему тогда вы начинаете обсуждение в России, а не на глобальном уровне?

– Конечно, все наши наработки мы будем рекомендовать разным европейским комиссиям. Мне показалось, у России есть некоторый шанс правильно спозиционировать себя в ХХI веке и попробовать занять лидирующие позиции в индустрии, которая только-только начала зарождаться.