Девятого декабря президент США Барак Обама потребовал от спецслужб предоставить ему отчет по хакерским атакам этого года до того, как он покинет президентское кресло (20 января). Распоряжению предшествовали требования группы американских сенаторов провести тщательное расследование и придать огласке факты иностранного вмешательства в предвыборную кампанию в США. В 2015 и 2016 годах сотрудники избирательного штаба Хиллари Клинтон, а также ее коллеги по Демократической партии подверглись череде хакерских атак. Результат – тысячи файлов и электронных писем, обнародованных хакерами и солидарной с ними Wikileaks. Подробное расследование, кто мог за ними стоять, как вышло, что на протяжении нескольких месяцев киберугрозу не воспринимали всерьез и какие еще ошибки допустили подчиненные и соратники Клинтон, 13 декабря опубликовала New York Times.