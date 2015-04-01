Страх, который мы все склонны испытывать перед искусственным интеллектом, можно объяснить как нежелание встретиться с абсолютной рациональностью, не ведающей того, что называется человеческими чувствами, то есть с безусловно разумным существом, не отягощенным при этом нашими комплексами и нашей эмпатией. Но ведь и среди людей эмпатия угасает – по крайней мере, в этом уверены противники социальных сетей. Они могли бы добавить к своим филиппикам еще одно утверждение. А именно что человек, не заинтересованный в реальном взаимодействии с другими людьми и сознательно ограничивающий свои контакты с ними, сам становится все более и более искусственным.

Идеальный партнер

Искусственный интеллект придет в женском облике. Впрочем, нас давно об этом предупреждали. Люди, причастные к индустрии секс-роботов (в первую очередь следует упомянуть американскую компанию Abyss Creations, основанную Мэттом Макмалленом в 1996 году, и ее линейку искусственных женщин RealDoll и RealDoll 2), говорят о своих разработках как о социально значимом проекте, способном оказать существенное влияние на человеческие отношения как таковые. Судя по их выступлениям, они гораздо отчетливее, нежели их оппоненты, пугающиеся всего искусственного, представляют себе те физические и психологические проблемы, которые могут помешать человеку найти себе партнера, какого бы пола ни был этот партнер.

Но какое решение они предлагают?