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Посмотреть на ловлю бен Ладена

В прокат вышел фильм «Миссия: Неадекватна» – самое неадекватное зрелище 2016 года. Момент для релиза выбран безупречно. Ничего более серьезного к концу года смотреть невозможно. Безумный американец – слесарь с волосами до плеч, которого играет Николас Кейдж, отправляется в Пакистан в одиночку ловить Усаму бен Ладена. Так ему повелел господь. В «Миссии» он чернокожий. Это такая давняя голливудская мода. Бог должен быть чернокожим и желательно женщиной. Но если про фигуру бога еще можно поспорить, то в реальном мире действительно существует американец Гэри Фолкнер, который пытался самостоятельно поймать Усаму бен Ладена. Обратите внимание, в фильме есть момент, когда главный герой мечтает – вот бы его когда-нибудь сыграл Николас Кейдж. Так все и получилось.