21 декабря, 16:47

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий иностранным и международным организациям, деятельность которых признана в России «нежелательной», создавать российские юридические лица. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

За принятие документа проголосовали 407 депутатов, один воздержался.

Соответствующий законопроект в октябре 2016 года в Госдуму внесло правительство. Он запрещает «нежелательным» иностранным организациям создавать российские юридические лица, а также участвовать в них.

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующий закон о «нежелательных» иностранных организациях запрещает им создавать свои структурные подразделения в России, но не запрещает им создавать российские юрдица.

8 декабря комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять документ в первом чтении.

Закон о «нежелательных» иностранных организациях действует с мая 2015 года. Он запрещает организациям, деятельность которых признана в России «нежелательной», работать на российской территории, а также предусматривает наказание вплоть до лишение свободы за сотрудничество с ними.

На данный момент «нежелательными» в России признаны семь организаций. Среди них, в частности, Фонд инвестирования в развитие СМИ (MDIF), который финансирует независимые СМИ по всему миру, американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED) и фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса.