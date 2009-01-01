Войны за память перекинулись с московских площадей на просторы России. В Петербурге кипят страсти вокруг доски Маннергейму, в Орле – вокруг памятника Ивану Грозному. Теперь пропагандистскому артобстрелу подвергся Ельцин-центр в Екатеринбурге. Первый залп выпустил Владимир Соловьев в своей программе на «Вести-ФМ» 22 ноября, возмутившийся роликом об истории России, который демонстрируется в музее. Вслед за ним выступил Никита Михалков: 9 декабря на парламентских слушаниях в Совете Федерации он назвал происходящее в Ельцин-центре «инъекцией разрушения национального самосознания детей», припомнив не к месту и застрелившихся псковских подростков, и региональный сепаратизм с уральским франком. Вслед за ним вступил в борьбу Владимир Мединский, написавший для портала «История России» статью «Битва при Ельцине», в которой назвал презентационный ролик музея «набором позорных мерзостей». И наконец, с мужской прямотой высказался муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев (тот самый, что недавно требовал всеобщего женского обрезания), призвавший «взорвать этот центр к чертовой матери».