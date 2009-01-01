Интерес москвичей к классическому искусству достиг новой высоты – у Третьяковской галереи выстраиваются многочасовые очереди за билетами на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо». Выставка открылась в конце ноября, но попасть на нее оказалось еще сложнее, чем на знаменитые ажиотажным спросом экспозиции Серова и Айвазовского. По требованию Ватикана, посетителей пускают небольшими группами, по 70 человек за полчаса, а билеты продают заранее. В итоге все билеты на декабрь были раскуплены в первые же дни, а нынешние очереди состоят из желающих попасть на выставку уже в январе. Причина интереса понятна: некоторые из 42 представленных работ прежде не покидали Ватикан, а куратор выставки – один из самых авторитетных российских искусствоведов Аркадий Ипполитов. Republic отобрал 11 работ, дающих представление о труднодоступной выставке, и попросил искусствоведа Ирину Чмыреву объяснить, чем примечательна каждая из них.