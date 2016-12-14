12 декабря избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря готовящегося к пенсии главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Потенциальное назначение обсуждается во всем мире, и в России о нем говорят не меньше, чем в Америке, – Тиллерсон известен не только деловыми, но и личными, дружескими связями с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и президентом Владимиром Путиным. Чтобы лучше понимать, что за человек может возглавить Госдепартамент США и каковы его отношения с Россией, полезно разобраться в истории компании, которой он посвятил всю свою жизнь.

«Если бы Владимир Путин влюбился в кого-нибудь из бизнесменов, то это, пожалуй, был бы Рекс Тиллерсон», – шутит старший редактор Fortune Джеффри Смит. Именно при помощи технологий Exxon в эпоху Тиллерсона Россия начала разработку труднодоступных, но богатых нефтяных месторождений на Сахалине, которые позволили стране выйти на жадные до нефти рынки Азии. Проект «Сахалин-1», в рамках которого в России в 2011 году пробурили самую протяженную в мире скважину – более 12 км, навсегда останется для Москвы знаковым в сфере российско-американского сотрудничества.

В свою очередь, сам Тиллерсон и своими успехами в ExxonMobil, и назначением председателем правления компании в 2006 году во многом обязан теплым отношениям с Россией, писал Стивен Колл, журналист New Yorker и автор книги об ExxonMobil «Частная империя». Став СЕО, Тиллерсон поставил миллиарды долларов на партнерство с Россией, Путиным и Сечиным, который стал номером один в российской нефтяной отрасли.