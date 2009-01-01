Противостояние вокруг Алеппо – крупнейшего города Сирии – почти завершено. Россия объявила, что восточные кварталы, «находившиеся под контролем боевиков», освобождены сирийской армией (хотя, по данным других источников, вооруженные группы повстанцев в этой части города остаются). Из Алеппо эвакуировали мирное население, покинуть город позволяют и повстанцам.

Лидеры западных стран называют взятие Алеппо гуманитарной катастрофой, а ее виновником – Россию, обеспечивающую воздушную поддержку наступления сирийских войск. Россию не раз обвиняли в бомбардировке жилых кварталов и объектов инфраструктуры Алеппо. МИД Франции расценил это как военные преступления и пообещал инициировать расследование в Международном уголовном суде. Москва обвинения в убийствах мирного населения отрицает, а российское телевидение говорит о возвращении освобожденного города к мирной жизни и показывает тюрьмы, в которых боевики оппозиции пытали жителей Алеппо.

Составить полностью объективное представление о происходящем в Алеппо трудно. «Всю эту неделю из Алеппо приходит больше пропаганды, чем новостей», – признает британская Independent. Republic восстановил картину жизни в разрушенном войной городе, собрав рассказы местных жителей.