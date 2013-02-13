Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2020 году депрессия станет одним из самых распространенных заболеваний на планете – наравне с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Количество страдающих от психических расстройств растет, а вместе с этим и влияние депрессии на экономику. В США экономические издержки, связанные с ней, уже превышают $200 млрд в год. Доля страдающих от депрессии и различных психических расстройств в США и в России оценивается экспертами примерно одинаково: от 5% до 25% – в зависимости от консервативности подхода. Но россияне в отличие от американцев предпочитают не обращаться за медицинской помощью. Как депрессия и тревожные расстройства влияют на экономику?

Сколько болеют в мире и в России?

Депрессию называют эпидемией XXI века, хотя ее проявления, вроде затянувшегося подавленного настроения, были известны еще в Древней Греции. В XVII веке такие симптомы называли меланхолией, в XIX веке – неврастенией. Психобиолог Адольф Мейер первым в 1905 году предложил употреблять слово «депрессия» для обозначения тяжелого и длительного состояния подавленности. Вместе с популярностью термина начала расти и заболеваемость. В 1905 году лишь 1% населения США жаловался на подобные симптомы. Cейчас процент заболевших оценивается в 6–25%. Всего в мире, по оценке ВОЗ, на 2012 год от депрессии страдали 350 млн человек, или 5% населения. Но методика организации считается самой консервативной – ВОЗ включает в свои расчеты только тяжелые формы заболевания.

В России, по данным ВОЗ на 2012 год, проживало 6,7 млн человек с психическими заболеваниями, включающими в себя депрессии и тревожные расстройства. Это те же 5% населения. Проверить это нельзя – официально статистика в стране не ведется, хотя депрессия считается болезнью со времен СССР (правда, тогда такой диагноз в стране ставился гораздо реже, чем на Западе).

Российские ученые и врачи сходятся во мнении, что текущая оценка ВОЗ слишком консервативна. По мнению научного сотрудника Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ (CHEMP) Владислава Плотникова, депрессией и тревожными расстройствами страдают от 10% до 20% россиян. Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак считает, что этот показатель ближе к 25%. Большинство опрошенных Republic практикующих психотерапевтов называли число 20%.