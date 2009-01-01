В финале фильма, который об этом когда-нибудь обязательно снимут, вооруженная группировка курдов-езидов где-то под Пальмирой пойдет в наступление на российские войска, чтобы отомстить им за нанесенный российским государством удар по езидской общине России, когда силовики арестовали в Подмосковье самого влиятельного езида страны Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой. Менее масштабного развития этот сюжет просто не предусматривает, в нем не хватает только полноценных боевых действий с танками, самолетами и боевыми кораблями, все остальное в нем уже было, и братья Коэн, очевидно, просто забраковали бы такой сценарий, посчитав его пародией на все их штампы. Почти бытовая ссора ресторатора и подрядчика перерастает сначала в противостояние двух криминальных групп, затем стороны втягивают в конфликт лояльных им силовиков, затем силовики уже просто враждуют между собой, вспомнив все старые обиды и недоговоренности, и, наконец, противостояние достигает такого уровня, что становится политическим – перераспределение сил между конкурирующими силовыми структурами обрушивает всю сложившуюся систему сдержек и противовесов, вызывая отставки и даже аресты на самом верху государственной вертикали.