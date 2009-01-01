Экономика – это наука именно в том смысле, что в ней возможно изучение данных, построение теорий, тестирование гипотез и поиск причинно-следственных связей через численные методы (вплоть до больших данных). Но провести экономический эксперимент значительно труднее, чем в физике, биологии или медицине. Если ученому хочется понять, как реагирует мировая экономика на глобальный финансовый кризис или как изменится ВВП Китая при повышении налогов, у него нет инструментов заставить мир погрузиться в рецессию или обязать Коммунистическую партию Китая изменить налоговые ставки. Как в таком случае поступают экономисты? На этот вопрос отвечают доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ксения Паниди и профессор финансов РЭШ Олег Шибанов (Republic тем временем проводит свой экономический эксперимент, который позволит подписчикам существенно сэкономить).

Сферический рынок в вакууме: лабораторные эксперименты

Начало экспериментам в экономике в 1940-х годах положил ученый Эдвард Чемберлин, который одним из первых стал проводить лабораторные эксперименты, чтобы проверить связь между спросом и предложением. Одним из основных предсказаний экономической теории было утверждение, что цена на рынке в условиях совершенной конкуренции фирм уравнивает спрос на товар и его предложение. Если цена слишком высока, то придут новые фирмы, готовые продавать товар дешевле, в результате чего их конкуренты также будут вынуждены снизить цену. Если же цена изначально была слишком низкой, то фирмы, которые не могут себе позволить продавать товар дешево, покинут рынок, а оставшиеся повысят цену. В результате с течением времени большинство фирм установят на рынке одну и ту же цену, которая и будет «правильной». В реальности проверить это теоретическое знание крайне сложно – мы не знаем в точности, кто готов покупать товар и в каком количестве или какие издержки производства имеет каждая из фирм. Кроме того, на потребителей и фирмы действует большое число невидимых внешних факторов – у потребителей может по объективным причинам не быть всей информации о товаре, а фирмы могут договориться между собой и намеренно держать цену завышенной.