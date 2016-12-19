В ночь на понедельник правительство Украины объявило о национализации «Приватбанка» – крупнейшего банка страны. Его уже бывшие крупнейшие акционеры – один из самых влиятельных украинских олигархов миллиардер Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов. Формальная причина национализации банка – невыполнение нормативов обязательного резервирования. Размер дыры в капитале банка глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева оценила в 148 млрд гривен ($5,5 млрд). Главная причина формирования этой дыры – кредиты структурам самого Коломойского. Закрывать ее теперь будут за счет украинских налогоплательщиков.

В бизнесе Коломойского банк играл ключевую роль, он активно использовался для кредитования других направлений его бизнеса и одновременно был рычагом давления на власть: услугами банка пользуется почти половина населения Украины. Перебои в работе банка могли бы привести к социальным и даже политическим потрясениям.

По самой популярной неофициальной версии, национализация проблемного банка – результат политической сделки Порошенко с бывшим владельцем. Однако в любом случае потеря банка – еще один удар по его позициям. При этом состояние Коломойского в последнее время сокращалось. Если тенденция сохранится, то он вполне может выйти из списка украинских миллиардеров.