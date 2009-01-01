Больше двух недель тема «инициированных Россией» хакерских атак не сходит с первых полос ведущих американских газет и телеканалов. Версия о причастности к хакерским атакам стала общепринятой в американском истеблишменте – если не считать Трампа и его сторонников, которые реагируют на идею вмешательства в политику США сторонних сил иронично. В России теме уделяется куда меньше внимания. Наши эксперты или отмалчиваются, или выражают (особенно в частных беседах) скепсис в отношении аргументов американцев; политикам раскручивать эту тему сейчас не имеет смысла – с действующей администрацией и так «все понятно», а на сотрудничество с будущей возлагаются определенные надежды.

Примечательно, что в ходе первой волны дискуссий о хакерских взломах в США, поднятой сразу после публикаций материалов Национального комитета Демократической партии (НКДП) и переписки ближайших соратников Клинтон, главным мотивом «вмешательства Москвы» в американские выборы было заявлено «стремление дискредитировать» американскую избирательную и политическую систему. Теперь же в этой дискуссии акцентируется иной резон Москвы – «напрямую помочь Трампу стать президентом».

Правдивы они или нет, обвинения России в причастности к кибератакам уже стали чуть ли не главным фактором отношений между двумя странами. К чему это приведет в будущем?