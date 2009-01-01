Разрастающийся скандал вокруг хакерских атак на серверы Демократической партии США и других попыток повлиять на американские выборы, в которых обвиняют Россию, заставляет задуматься: возможно ли вообще масштабное иностранное вмешательство в американские государственные структуры? В истории был недолгий, но яркий период, когда советская внешняя разведка смогла внедрить своих агентов на высокие посты в американские Минфин, Госдеп и оборонные ведомства. Завербованы были даже директор МВФ и дипломат, исполнявший обязанности Генсека ООН.