Новый год – традиционное время вступления в силу множества законов и правил, о которых легко забыть, если пристально за ними не следить. Republic выбрал несколько инициатив, которые могут сильнее всего повлиять на жизнь миллионов россиян.

Дачная амнистия усложнится

Так называемая дачная амнистия стартовала в 2006 году с целью помочь россиянам зарегистрировать свои загородные участки, дома и прочие постройки, вроде бани, в упрощенном порядке. Кампания заканчивается 1 марта 2018 года, однако с начала 2017-го изменятся ее правила.