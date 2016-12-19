Краткая биография Андрея Карлова.

Андрей Карлов родился в 1954 году. Он окончил МГИМО, а после нее Дипломатическую академию МИД СССР.

Карлов находился на дипслужбе с 1976 года: большую часть карьеры он провел на Корейском полуострове в качестве сотрудника посольств в КНДР и в Южной Корее. С 2001 по 2006 год он был послом России в КНДР.

С 2009 года Карлов возглавлял Консульский департамент МИД России. В июле 2013 года он был назначен послом России в Турции.