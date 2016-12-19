20:12
Вечером 19 декабря неизвестные вооруженные люди (их количество пока неизвестно) ворвались на открытие выставки в Анкаре и открыли огонь по выступавшему там послу России Андрею Карлову. По данным источников РИА Новости, Карлов скончался от полученных ранений.
20:14
МИД РФ смерть посла пока не подтверждает. В ведомстве официально заявляют, что Карлов был госпитализирован.
20:16
Официальный представитель МИД Мария Захарова: «Посол РФ направлен в медицинское учреждение Турции с того места, где ему было нанесено ранение. Мы проверяем, находимся в контакте мо всеми официальными лицами Турции, правоохранительными органами. Как только будет проверенная информация, мы обязательно ее прокомментируем и сообщим».
20:18
Нападение на российского посла уже осудили США. Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что Вашингтон «осуждает этот акт насилия, вне зависимости от того, кто его совершил». «Наши мысли и молитвы с ним [Карловым] и его семьей», – добавил американский дипломат.
20:25
МИД РФ подтвердил гибель Андрея Карлова в результате нападения.
20:33
Мария Захарова: «Сегодня в Анкаре в результате нападения получил ранение, от которого скончался, посол Российской Федерации в Турции Андрей Геннадиевич Карлов. Мы квалифицируем случившееся как террористический акт».
20:35
В МИД заявили, что представитель ЕС Федерика Могерини первой выразила соболезнования в связи со смертью Карлова.
20:38
Непосредственный момент нападения на Карлова попал в эфир турецкого телеканала и выложен на YouTube.
20:41
Фотокорреспондент Associated Press, находившийся в зале в момент покушения, рассказал подробности нападения: по его словам, злоумышленник кричал «Аллах Акбар» и «какие-то слова на русском» и произвел по меньшей мере восемь выстрелов. Репортер турецкого государственного телеканала TRT заявил, что стрелок выкрикивал «мы умираем в Сирии, а вы умрете здесь».
20:45
Мэр Анкары заявил, что нападение на российского посла было совершено с целью навредить двусторонним отношениям. За ним, по его словам, могут стоять те же люди, которые «ранее сбили российский самолет».
20:48
Постпред США при ООН Саманта Пауэр в своем твиттере назвала нападение на Карлова «варварским» и заявила, что Вашингтон «решительно осуждает» его.
20:51
Установлена личность стрелявшего: это сотрудник турецкой полиции
20:52
Президент РФ Владимир Путин прерывал встречу с бизнесменами, которая проходила сегодня вечером, чтобы по телефону разобраться в ситуации с нападением на посла, рассказал Republic источник, присутствовавший на встрече с президентом. По его словам, глава МИД Сергей Лавров вылетел в Турцию.
21:02
Еще одна версия слов, которые кричал нападавший: «Мы те, кто поклялись Мохаммеду вести джихад».
21:06
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй узнала о нападении на российского посла прямо во время заседания Палаты общин, на котором она присутствовала вместе с другими членами правительства. Сразу после этого глава МИД страны Борис Джонсон покинул зал.
21:14
ТАСС со ссылкой на издание HaberTurk сообщает, что убийца посла был уволен из полиции в рамках расследования попытки переворота в Турции, которая произошла в июле.
21:17
Официальный твиттер Госдепартамента: есть сообщения о том, что слышна стрельба около посольства США в Анкаре.
21:25
CNN Turk: президенты Турции и России обсудили ситуацию по телефону.
21:26
Звонок состоялся по инициативе турецкого лидера.
21:32
Главное на 21:30 по Москве. Российский посол Андрей Карлов скончался после ранений, полученных в результате вооруженного нападения на выставку в Анкаре, где он выступал. Нападавший убит в перестрелке с полицией, по предварительным данным, он бывший полицейский, который был уволен при расследовании попытки переворота в Турции в июле. Злоумышленник, по словам очевидцев, кричал «Мы умираем в Алеппо, а вы здесь». С осуждением покушения на посла выступили официальные представители многих стран мира, в том числе США, ЕС, Великобритании. МИД РФ назвал случившееся терактом.
21:37
СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Дело возбуждено по статье 360 УК РФ (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой.
21:45
Турецкие СМИ опубликовали фото бывшего полицейского, стрелявшего в Карлова.
21:52
Краткая биография Андрея Карлова.
Андрей Карлов родился в 1954 году. Он окончил МГИМО, а после нее Дипломатическую академию МИД СССР.
Карлов находился на дипслужбе с 1976 года: большую часть карьеры он провел на Корейском полуострове в качестве сотрудника посольств в КНДР и в Южной Корее. С 2001 по 2006 год он был послом России в КНДР.
С 2009 года Карлов возглавлял Консульский департамент МИД России. В июле 2013 года он был назначен послом России в Турции.
21:54
С официальным заявлением выступил МИД Турции. Убийство посла в сообщении названо «трусливой террористической атакой». Анкара пообещала привлечь преступников к ответственности и не допустить, «чтобы нападение бросило тень на турецко-российскую дружбу».
22:00
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон готов оказать Москве и Анкаре помощь в расследовании покушения.
22:04
22:06
Министр внутренних дел Турции подтвердил информацию, что в результате стрельбы пострадали еще три человека. Их жизни ничего не угрожает, один из них уже покинул госпиталь.
22:13
Глава МВД: стрелявший в Карлова родился в 1994 году. Он закончил полицейскую школу и прослужил в полиции два с половиной года. Его имя – Мевлют Мерт Алтинташ.
22:26
Задержаны мать и сестра убийцы посла, это произошло в их родной провинции Айдын, сообщает CNN Turk. «Интерфакс» передает, что задержан также и отец Алтынташа.
22:31
В МИД опровергли информацию о вылете Лаврова в Турцию. По словам Марии Захаровой, он находится в Москве.
22:35
РИА Новости сообщает, что министр иностранных дел Турции Чавушоглу уже прилетел в Москву, на завтра запланирована встреча с Россией и Ираном по Сирии.
22:46
Медведев говорит, что потрясен убийством Карлова, это тягчайшее преступление, Россия не оставит его безнаказанным.
22:49
Путин назвал убийство подлым, предложил представить посла к награде и увековечить его память. Президент также провел совещание с Лавровым, Бортниковым и Нарышкиным.
22:52
Эрдоган записал видеообращение, говорит, что убийство нацелено на то, чтобы испортить отношения между Россией и Турцией https://twitter.com/CNNTURK_ENG/status/810935627629940736
22:54
По данным источника Reuters, следователи проверяют версию о связях Алтынташа с последователями проповедника Гюлена.
22:56
Эрдоган: Турция и Россия демонстрируют свою солидарность, подтверждение тому – ситуация в Алеппо.
22:58
Путин поручил усилить охрану дипломатических представительств России в Турции, потребовал от Эрдогана гарантий безопасности для их сотрудников. В Турцию отправят российскую следственную группу.
23:05
Путин: ответом на убийство Карлова должно стать усиление борьбы с терроризмом, «бандиты на себе это почувствуют».
23:30
Представитель Гюлена рассказал, что проповедник осуждает убийство Карлова и никак не связан с преступлением.
23:52
На этом, пожалуй, мы заканчиваем трансляцию, но перед этим вкратце расскажем самые важные моменты.
- Посол России в Турции Андрей Карлов погиб в результате нападения на выставке в Анкаре.
- Убийца – 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Он проработал в местном аналоге ОМОНа больше двух лет. Алтынташ во время речи Карлова стоял за ним и, достав пистолет, выстрелил в спину дипломата. При нападении он выкрикивал «Не забывайте про Алеппо» и «Аллаху акбар». Самого нападавшего также застрелили.
- Представители России и Турции, а также других стран осудили убийство. Москва и Анкара сошлись в том, что нападение было провокацией, направленной на ухудшение отношений между странами и срыв договоренностей по Сирии. Нападение произошло за день до трехсторонней встречи по Сирии между Россией, Турцией и Ираном.
- Президент Владимир Путин заявил, что в Турцию поедут российские следователи, которые совместно с турецкими коллегами будут вести дело. Он поручил представить Карлова к награде и увековечить его память. Президент потребовал от Эрдогана обеспечить безопасность российских дипломатов, а также распорядился усилить охрану дипломатических представителей по всему миру.
- Сообщалось, что Алтынташ мог быть последователем проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации июльского мятежа. Сам Гюлен отверг свою причастность к инциденту. Задержаны члены семьи Алтынташа.