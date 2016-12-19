Вечером 19 декабря в Анкаре убит российский посол Андрей Карлов. Это произошло на выставке в Галерее современного искусства. Убийца – бывший сотрудник местной полиции – несколько раз выкрикнул «Алеппо! Мы не забудем про Сирию!». Предполагается, что он был сторонником радикальной оппозиции.

Убийство было совершено накануне российско-турецких переговоров по Сирии, которые должны состояться в Москве 20 декабря. Москва назвала произошедшее терактом. При этом российские власти согласились с трактовкой Анкары, назвавшей убийство провокацией. Официальных обвинений в адрес турецкого руководства не последовало.

Теракт

Нападение было совершено в Галерее современного искусства, где Андрей Карлов выступал на открытии выставки фотографий о России. Сообщалось, что на такие мероприятия он ходил без охраны. На входе были установлены металлоискатели, но, по словам очевидца, особых мер безопасности не было.

Убийца пришел на выставку, имея при себе пистолет, и на входе показал удостоверение полицейского. Террорист, одетый в строгий костюм, белую рубашку, галстук, стоял за спиной посла и через несколько минут после начала выступления Карлова неожиданно открыл стрельбу. Первый выстрел преступник сделал в воздух, а потом смертельно ранил посла в спину. Всего террорист сделал не менее восьми выстрелов. После этого начал выкрикивать: «Мы не забудем про Алеппо! Мы не забудем про Сирию! Пока наши братья в опасности, никому не будет покоя!»

Террорист также процитировал одного из последователей пророка Мохаммеда, заявив о готовности к джихаду. Эту фразу, как сообщалось, нередко используют сторонники запрещенной террористической группировки «Исламское государство».

Убийца

Террористом оказался 22-летний гражданин Турции Мевлют Алтынташ. Он окончил полицейскую академию, проработал в полиции Анкары около двух с половиной лет. Был сотрудником спецподразделения – аналога российского ОМОНа, но, по данным турецких СМИ, уволился из полиции после неудавшегося государственного переворота в середине июля 2016 года.

Источники, близкие к турецкому правительству, уже заявили, что Алтынташ был радикальным сторонником Фетхуллаха Гюлена – проповедника, которого турецкие власти называют вдохновителем июльского переворота. Сейчас эту версию проверяет следствие. В окружении Гюлена, живущего в США, причастность к теракту отрицают.

По другой неофициальной версии, террорист мог быть связан и с террористической группировкой «Ан-Нусра», действующей в Сирии.

Отец, мать, сестра и еще два родственника убийцы были задержаны вечером 19 декабря, сообщили турецкие СМИ. В его доме прошел обыск.

Очевидец

Одним из очевидцев, который не только рассказал о том, что видел, но и сделал снимки, уже облетевшие весь мир, стал фотограф Associated Press Бурхан Озбилиджи. Свои впечатления он описал в колонке, опубликованной AP. «Это было довольно рутинное мероприятие, – пишет Озбилиджи, – открытие выставки фотографов из России, поэтому когда мужчина на сцене выхватил пистолет, я был потрясен и решил, что это какой-то театральный трюк».

Когда фотограф прибыл на мероприятие, выступления уже начались. Когда посол взял слово, Озбилиджи подошел ближе в надежде сделать удачные снимки: Карлов «говорил мягко и, насколько я могу судить, нежно о своей родине, прерываясь, чтобы дать возможность переводчику передать его слова по-турецки. Я помню, что подумал, каким спокойным и скромным он мне показался».

Потом начались выстрелы – их было по крайней мере восемь – и паника. Люди кричали, прячась за колоннами, под столами, бросаясь на пол. Озбилиджи был напуган, но укрылся за выступом в стене и начал делать свою работу: фотографировать. «Посол лежал на полу, в нескольких метрах от меня, но я не видел никакой крови. Видимо, потому. что стреляли в спину, – вспоминает фотограф. – Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что случилось: человек умер рядом со мной, жизнь прервалась прямо на моих глазах». Нападавший кричал «Аллах акбар!», остальное Озбилиджи разобрать не мог. Стрелок был возбужден, он обошел вокруг тела и разбил несколько фотографий, висевших на стене.

«Я, конечно, был напуган и понимал опасность, которая грозит, если человек с пистолетом повернется в мою сторону. Но я все же немного подался вперед и сфотографировал нападавшего, который запугивал доведенных до отчаяния невольных свидетелей, – пишет Озбилиджи. – Я думал: я здесь, даже если в меня выстрелят, ранят или убьют, я журналист. Я должен делать свою работу. Я мог убежать, не сделав ни одной фотографии… Но тогда, если бы меня спросили: “Почему ты не снимал” – мне нечего было бы ответить». Журналист пишет, что в эти минуты думал о друзьях и коллегах, которые погибли, снимая в горячих точках.

Несмотря на возбуждение, казалось, что убийца одновременно странным образом контролирует себя. Он кричал, чтобы все отошли, в итоге охранники приказали всем покинуть помещение. Вскоре приехали машины скорой помощи, полиция, и началась спецоперация, в ходе которой стрелявший в посла был убит. «Когда я вернулся в офис, чтобы поработать со снимками, я был в шоке, увидев на них, что все то время, что посол говорил, убийца стоял прямо за его спиной. Как друг или охранник», – пишет Озбилиджи.

Реакция

Москва и Анкара назвали произошедшее терактом. Президент Турции Реджеп Эрдоган записал специальное обращение, в котором заявил, что цель убийства – испортить отношения между Россией и Турцией. Глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу, прибывший на переговоры в Москву, заявил, что Турция осуждает теракт. Он добавил, что это не должно повредить двусторонним отношениям.

В России в связи с убийством завели уголовное дело по статье о международном терроризме. Владимир Путин после информации о теракте на время прерывал встречу с бизнесменами, через несколько часов после случившегося он назвал убийство «подлым» и пообещал усилить борьбу с террором.

«Трагическое известие пришло из Турции, где подло убит посол России Карлов Андрей Геннадьевич», – сказал Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Также президент России выразил соболезнования родным и близким Карлова и заявил, что Москва должна «знать, кто направлял руку убийцы», передает ТАСС.

Убийство посла также осудили представители европейских стран, США и ООН.

Атаки на дипломатов

Последнее крупное вооруженное нападение на российских дипломатов, связанное с их профессиональной деятельностью, произошло в Ираке в 2006 году. Тогда один из сотрудников российской дипломатической миссии погиб на месте, а еще четыре были похищены и впоследствии убиты сторонниками террористической группировки «Аль-Каида».

Российские власти тогда пообещали принять меры «для поиска и уничтожения» виновных. Позднее один из лидеров «Аль-Каиды», которого считали причастным к преступлению, действительно был убит, хотя и не российскими силовиками, а американскими военными в ходе операции в Багдаде.