За последние два года россияне обеднели на 12,3% – на столько в среднем сократились их реальные располагаемые доходы с октября 2014 года по октябрь 2016-го, подсчитали эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. В новом «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» они аккумулировали всю имеющуюся статистическую информацию Росстата, дополнив ее данными собственных масштабных опросов. Republic приводит самые яркие показатели, позволяющие судить, как россияне переживают экономический кризис.

Реальные зарплаты россиян за последние два года сократились на 8,7% (с учетом инфляции), а реальные пенсии – на 7%.

Доходы населения в соотношении с прожиточным минимумом достигли самого низкого уровня с 2007 года.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015-го выросла с 12,4% до 12,8%. Прожиточный минимум в третьем квартале 2016 года – 9889 рублей. Это значит, что доходы каждой восьмой семьи в России ниже 10 тысяч рублей на человека в месяц.