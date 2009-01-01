За последние два года россияне обеднели на 12,3% – на столько в среднем сократились их реальные располагаемые доходы с октября 2014 года по октябрь 2016-го, подсчитали эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. В новом «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» они аккумулировали всю имеющуюся статистическую информацию Росстата, дополнив ее данными собственных масштабных опросов. Republic приводит самые яркие показатели, позволяющие судить, как россияне переживают экономический кризис.
- Реальные зарплаты россиян за последние два года сократились на 8,7% (с учетом инфляции), а реальные пенсии – на 7%.
- Доходы населения в соотношении с прожиточным минимумом достигли самого низкого уровня с 2007 года.
- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015-го выросла с 12,4% до 12,8%. Прожиточный минимум в третьем квартале 2016 года – 9889 рублей. Это значит, что доходы каждой восьмой семьи в России ниже 10 тысяч рублей на человека в месяц.
- 22% домохозяйств в ноябре 2016 года сообщают, что денег им хватает только на еду или не хватает даже на нее. По регионам эта доля варьируется в разы: от 3,9% семей в Санкт-Петербурге до 57% в Чеченской Республике. В 21 регионе доля таких семей выше 30%. О том, что денег не хватает даже на еду, говорят 1,1%, или – в пересчете на всю Россию – около 600 тысяч семей. Среди неполных семей эта доля составляет 3,2%.