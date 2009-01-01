У создателей российского фитнес-браслета Healbe GoBe была возможность воплотить американскую мечту. Их гаджет должен был стать революционным: он мог измерять уровень сахара в крови неинвазивным способом – без проколов и заборов крови. Обычным пользователям создатели браслета обещали автоматический подсчет калорий. Интерес потенциальных клиентов к проекту доказывал сверхуспешный краудфандинг – вместо планируемых $100 тысяч Healbe за месяц набрал больше $1 млн.

Но быстрый успех сыграл с основателями Healbe злую шутку. Волна публикаций об успешном российском проекте сменилась сомнениями в работоспособности устройства. Разработчики предпочитали отмалчиваться и не рассказывать о технологии, пока дорабатывали устройство. После выхода браслета случилась новая беда – пользователи были им недовольны, а в США, куда нацеливались предприниматели, пресса назвала Healbe «разочарованием года».

Сооснователь и гендиректор Healbe Артем Шипицын рассказал Republic, как создатели многообещающего стартапа допустили все ошибки, какие могли, и на что рассчитывают сейчас.