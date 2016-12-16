Шестнадцатого декабря «Роснефтегаз» отчитался, что выполнил распоряжение правительства, перечислив на счет Федерального казначейства «полностью все средства в размере 710,8 млрд рублей» по итогам приватизации 19,5% акций «Роснефти». Спустя несколько часов Минфин подтвердил получение средств (но сумму не уточнил). На этом «сделку года» можно было бы считать успешно завершенной, если бы в тот же день газета Financial Times со ссылкой на свои источники не сообщила, что власти Италии проверяют, не противоречит ли санкционному режиму финансирование сделки со стороны итальянского банка Intesa Sanpaolo, который должен был выступить основным кредитором. В понедельник и сам банк подтвердил агентству Reuters, что еще только рассматривает свое «возможное» участие в сделке. Кто же тогда перечислил деньги в российский бюджет и может ли сделка сорваться?