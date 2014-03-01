Чувствуете себя жертвой, но никогда не идете на открытый конфликт, нанося удары обидчикам исподтишка? Поздравляем! Вы страдаете пассивной агрессией. Этот феномен был изучен доктором Скоттом Вецлером, американским практикующим психиатром, автором бестселлера «Living With the Passive-Aggressive Man» (книга вышла в девяностые годы и была переведена на русский под названием «Как жить с этим невыносимым мужчиной»).

После ее выхода, признается ученый, к нему потянулось множество пациентов, мучающихся от пассивной агрессии в отношениях. Благодаря им за последние 20 лет Вецлер еще глубже исследовал проблему на практике. Сейчас Вецлер курирует довольно успешную, по его словам, государственную программу, которая призвана помочь супружеским парам, живущим за чертой бедности, преодолеть трудности в отношениях (об этом он писал в своей недавней статье на Atlantic). Вецлер настаивает, что в мире фейсбука и инстаграма люди учатся маскировать агрессию и выражать ее все более причудливыми способами. Но что в этом хорошего? Republic поговорил с ним о том, какую роль пассивная агрессия играет в обычной жизни и можно ли встретить ее проявления в большой политике.

Что такое пассивная агрессия и откуда она взялась?

Это то, как именно вы справляетесь с собственной агрессией. Пассивная агрессия – это своего рода «неприязнь в сахарном сиропе» (sugar-coated hostility). Это означает, что вы одновременно и ведете себя агрессивно, и уходите от ответственности за свою агрессию.

Сам термин «пассивная агрессия» был придуман еще в годы Второй мировой войны психологом, работавшим в американской армии (имеется в виду Уильям Меннингер. – Republic). Он заметил, что военные временами переставали подчиняться приказам, что, конечно, сказывалось на общей дисциплине в войсках. Но открыто неподчинение они, как правило, не выказывали, вместо этого каждый раз находя себе различные оправдания – например, солдат мог сказать, что неправильно понял формулировку приказа, и тем самым снимал с себя ответственность. Такое поведение, как заметил психолог, было присуще именно солдатам, то есть тем, кто в наименьшей степени контролирует ситуацию в силу большой диспропорции в распределении полномочий в армии.

Сейчас мы можем наблюдать похожее поведение в бюрократических структурах, в различных государственных организациях, где многое в карьере человека часто зависит от протекции (Вецлер считает, что людям свойственно проявлять пассивную агрессию в ситуации, когда от них мало что зависит. – Republic). Госслужащих, например, не часто привлекают к ответственности за неэффективность, но даже если они будут хорошо работать, не факт, что это будет вознаграждено повышением. А если им все равно ничего не светит, то и мотивации работать лучше у них нет. То же самое, впрочем, можно встретить и в частных компаниях. Например, я часто звоню в огромную фирму – моему интернет-провайдеру. И там я постоянно натыкаюсь на сотрудника, который явно не хочет ничем мне помогать. Его поведение свидетельствует о том, что, даже если я пожалуюсь, вряд ли его уволят или урежут ему зарплату.

Какие культуры более склонны к пассивной агрессии?

Я, конечно, не историк культуры, но британцы действительно меньше проявляют эмоции открыто, поэтому среди них можно встретить пассивную агрессию чаще. Правда, я не уверен, что для них это проблема. Сама британская культура подразумевает такое поведение, а значит, люди его друг от друга ждут. Они ведут себя тактичнее – иногда это можно назвать пассивной агрессией, но в целом проблемы тут нет, это может быть просто более утонченным способом общения с целью избежать конфликта.

Когда 24 года назад моя книга была опубликована, я заинтересовался тем, какие страны захотели ее у себя продавать, а какие нет. В итоге ее решили издать Германия, Россия, Япония и Китай. Если рассмотреть, к примеру, Россию, то видно, что там люди разочарованы тем, насколько они бессильны по жизни, вне зависимости от того, чем они занимаются. Там преобладает бюрократия. Поэтому с помощью пассивной агрессии россияне изливают свое возмущение.