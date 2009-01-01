Девятнадцатого декабря «Единая Россия» подписала договор о сотрудничестве с Австрийской партией свободы (FPO). Было объявлено, что они собираются обмениваться опытом, «работать в направлении развития экономики и партийного строительства». Лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе приняли в Москве, где поздравили с «высоким уровнем поддержки граждан» (кандидат от FPO Норберт Хофер с небольшим отрывом проиграл недавние выборы президента Австрии). Гость в ответ осудил санкции против России, заявив, что договор с «ЕР» для него – «большая честь».

Австрийская партия свободы – одна из популистских националистических партий, которые сейчас переживают подъем в Европе. Они отказываются от явного расизма в пользу лозунгов об ограничении миграции или «защиты европейской культуры». Хотя в действительности – и FPO один из примеров – далеко не столь умеренны, какими пытаются выглядеть.