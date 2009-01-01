Семнадцать лет правления диктатора Аугусто Пиночета в Чили стали одной из самых мрачных эпох в истории страны. После государственного переворота военная хунта начала жестокое преследование сторонников бывшего президента Сальвадора Альенде и представителей гражданской оппозиции – более трех тысяч человек были убиты или «пропали без вести», почти 30 тысяч подверглись пыткам. Но почти все время, пока держался диктаторский режим, внутри его действовал человек, помогавший людям спастись из пиночетовских тюрем. Этого человека, Роберто Козака, называют «латиноамериканским Шиндлером» – его усилия помогли сохранить жизнь десяткам тысяч чилийцев. Историю Козака, которую за пределами Латинской Америки знают не слишком хорошо, рассказывает Guardian.