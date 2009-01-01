Визит Владимира Путина в Японию завершился заключением контрактов на $2,5 млрд. Результаты переговоров о Курильских островах и мирном договоре пока выглядят более скромно: Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились лишь запустить консультации по совместной экономической деятельности на островах. Но японские власти впервые отошли от позиции токийской декларации 1993 года: сначала отдайте все четыре острова, потом поговорим. Чем объясняется это изменение и что японское общество думает о перспективах улучшения отношений с Россией?