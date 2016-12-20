21 декабря, 11:27

Госдума на заседании 21 декабря единогласно одобрила поправки в регламент своей работы, которые заменили законопроект о парламентском контроле правительства. Трансляция велась на сайте Госдумы, за поправки проголосовал 421 депутат.

Теперь Дума будет назначать третье чтение законопроектов о соцподдержке и других расходах федерального бюджета, только после того, как правительство сообщит о подготовке необходимых подзаконных актов. Аналогичные поправки внесут в регламент кабинета министров.

Ранее депутаты хотели обязать чиновников предоставлять проекты нормативно-правовых актов, пишет «Коммерсантъ». Законопроект в Думу внесла группа депутатов, среди которых Ирина Яровая, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская и вице-спикер Думы Игорь Лебедев. Инициативы касалась всех законопроектов, для которых требуются подзаконные акты от правительства.

От поправок Яровой депутаты отказались после того, как спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин встретился с главой правительства Дмитрием Медведевым, сообщало РБК.

Было принято решение вместо принятия закона изменить регламенты и сузить список законопроектов, о подготовке подзаконных актов к которым правительство будет сообщать Госдуме.