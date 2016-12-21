21 декабря, 09:40

Бизнесмена Евгения Пригожина не волнуют санкции, которые ввели против него власти США. Об этом он сказал РИА Новости.

«Активов за рубежом у меня нет, отдыхаю я на территории России, с Америкой и Европой меня ничего не связывает, поэтому мне это абсолютно все равно», – заявил миллиардер.

Минфин США 20 декабря расширил санкции в отношении России и ее граждан из-за ситуации на Украине. Под индивидуальные санкции кроме Пригожина впервые попали еще шесть человек, а также 26 компаний.

Пригожина СМИ часто называют «поваром Путина», так как его бизнес занимается в том числе поставками продовольствия для российских властей. Пригожин познакомился с российским президентом в 2001 году, когда, будучи владельцем элитного ресторана, лично обслуживал зашедших к нему Путина и президента Франции Жака Ширака.

Как добавляет РИА Новости, компания Пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» занималось организацией торжественных мероприятий для высокопоставленных чиновников, в том числе по случаю инаугурации Путина в 2012 году.