21 декабря, 10:05

Ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина перенесли с 22 на 23 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пояснил Песков, 22 декабря Путин примет участие в прощании с послом РФ в Турции Андреем Карловым, который был убит в Анкаре.

Аккредитация журналистов и все остальные условия пресс-конференции остаются прежними, добавил Песков. Общение Путина со СМИ начнется в 12:00 мск.

В Карлова 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре выстрелил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. От полученных ранений посол скончался.

СК расследует дело об акте международного терроризма, в результате которого погиб человек. Владимир Путин назвал убийство дипломата «подлым», турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это «провокация, которая нацелена на то, чтобы испортить отношения между Россией и Турцией».