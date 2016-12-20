21 декабря, 10:32

Соединенные Штаты снимут санкции с России в течение ближайших 12 месяцев. Такого мнения придерживаются 55% экспертов, принявших участие в декабрьском опросе Bloomberg. Это на 10% больше, чем по результатам аналогичного исследования, проведенного в октябре текущего года.

Участники опроса отметили, что в случае отмены антироссийских санкций ВВП РФ в 2017 году может увеличиться на 0,2 процентного пункта по сравнению с прогнозными показателями, а в 2018 году – на 0,5 процентного пункта. В трехлетнем бюджете РФ предусматривается, что экономика страны в следующем году вырастет на 0,6%, в 2018-м – на 1,7%.

При этом 40% респондентов считают, что вслед за США от санкций против России может отказаться и Евросоюз. Для сравнения, в октябре такое же мнение высказали 33% участников опроса.

Ранее 20 декабря Минфин США расширил санкции в отношении России и ее граждан. Днем ранее власти ЕС продлили действие антироссийских санкций до 31 июля 2017 года.

Санкции против РФ были введены США и Евросоюзом летом 2014 года после вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта в Донбассе. В свою очередь, Москва в ответ на санкции ввела продуктовое эмбарго.