21 декабря, 10:47

Российские моряки, захваченные в ноябре в Гвинейском заливе у берегов Бенина, освобождены. Об этом в твиттере сообщило посольство России в Нигерии.

https://twitter.com/RusEmbNigeria/status/811297655104147460

Российское посольство также выразило признательность всем принимавшим участие в спасении моряков.

О захвате греческого судна под панамским флагом, на борту которого находились 18 россиян и двое украинцев, стало известно 29 ноября. Отмечалось, что корабль освободили, взяв троих россиян в заложники.

Посол Бенина в России говорил, что судно направлялось в страну из Ганы, требования захватчиков не сообщались.