Российские моряки, захваченные в ноябре в Гвинейском заливе у берегов Бенина, освобождены. Об этом в твиттере сообщило посольство России в Нигерии.
https://twitter.com/RusEmbNigeria/status/811297655104147460
Российское посольство также выразило признательность всем принимавшим участие в спасении моряков.
О захвате греческого судна под панамским флагом, на борту которого находились 18 россиян и двое украинцев, стало известно 29 ноября. Отмечалось, что корабль освободили, взяв троих россиян в заложники.
Посол Бенина в России говорил, что судно направлялось в страну из Ганы, требования захватчиков не сообщались.